Турецкие лиры в новые израильские шекели

Сконвертируйте TRY в ILS по реальному обменному курсу

1000 try
141.71 ils

1.00000 TRY = 0.14171 ILS

Среднерыночный курс в 9:54 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TRY к ILS

1 мин. назад 1 TRY → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.07389.01111.45511.673690.958118.5104
1GBP1.1618511.24655103.4081.690451.944391.1131621.5044
1USD0.931950.802214182.95541.35611.559820.8927517.2511
1INR0.01123450.009670430.012054710.01634730.01880310.01076180.207956

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Турецкая лира / Израильский новый шекель
1 TRY0.14171 ILS
5 TRY0.70854 ILS
10 TRY1.41707 ILS
20 TRY2.83414 ILS
50 TRY7.08535 ILS
100 TRY14.17070 ILS
250 TRY35.42675 ILS
500 TRY70.85350 ILS
1000 TRY141.70700 ILS
2000 TRY283.41400 ILS
5000 TRY708.53500 ILS
10000 TRY1417.07000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Турецкая лира
1 ILS7.05682 TRY
5 ILS35.28410 TRY
10 ILS70.56820 TRY
20 ILS141.13640 TRY
50 ILS352.84100 TRY
100 ILS705.68200 TRY
250 ILS1764.20500 TRY
500 ILS3528.41000 TRY
1000 ILS7056.82000 TRY
2000 ILS14113.64000 TRY
5000 ILS35284.10000 TRY
10000 ILS70568.20000 TRY