250 турецких лир в новые израильские шекели
Сконвертируйте TRY в ILS по реальному обменному курсу
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|1 TRY в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1157
|0,1169
|Низкий
|0,1088
|0,1088
|В среднем
|0,1125
|0,1140
|Изменить
|-3.56%
|-4.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к ILS
За последние 30 дней максимальный курс TRY к ILS составил 0,1157, а минимальный — 0,1088. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1125. Изменение курса TRY к ILS в процентном соотношении составило -3.56.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к ILS составил 0,1169, а минимальный — 0,1088. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1140. Изменение курса TRY к ILS в процентном соотношении составило -4.55.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Турецкая лира
|1 ILS
|9,06541 TRY
|5 ILS
|45,32705 TRY
|10 ILS
|90,65410 TRY
|20 ILS
|181,30820 TRY
|50 ILS
|453,27050 TRY
|100 ILS
|906,54100 TRY
|250 ILS
|2 266,35250 TRY
|500 ILS
|4 532,70500 TRY
|1000 ILS
|9 065,41000 TRY
|2000 ILS
|18 130,82000 TRY
|5000 ILS
|45 327,05000 TRY
|10000 ILS
|90 654,10000 TRY