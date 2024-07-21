10 тысяч турецких лир в новые израильские шекели

Сконвертируйте TRY в ILS по реальному обменному курсу

10 000 try
1 103,09 ils

TL1,000 TRY = ₪0,1103 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11570,1169
Низкий0,10880,1088
В среднем0,11250,1140
Изменить-3.56%-4.55%
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Соотношение 1 TRY к ILS

За последние 30 дней максимальный курс TRY к ILS составил 0,1157, а минимальный — 0,1088. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1125. Изменение курса TRY к ILS в процентном соотношении составило -3.56.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к ILS составил 0,1169, а минимальный — 0,1088. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1140. Изменение курса TRY к ILS в процентном соотношении составило -4.55.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Израильский новый шекель
1 TRY0,11031 ILS
5 TRY0,55155 ILS
10 TRY1,10309 ILS
20 TRY2,20618 ILS
50 TRY5,51545 ILS
100 TRY11,03090 ILS
250 TRY27,57725 ILS
500 TRY55,15450 ILS
1000 TRY110,30900 ILS
2000 TRY220,61800 ILS
5000 TRY551,54500 ILS
10000 TRY1 103,09000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Турецкая лира
1 ILS9,06541 TRY
5 ILS45,32705 TRY
10 ILS90,65410 TRY
20 ILS181,30820 TRY
50 ILS453,27050 TRY
100 ILS906,54100 TRY
250 ILS2 266,35250 TRY
500 ILS4 532,70500 TRY
1000 ILS9 065,41000 TRY
2000 ILS18 130,82000 TRY
5000 ILS45 327,05000 TRY
10000 ILS90 654,10000 TRY