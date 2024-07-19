1 израильский новый шекель в турецкие лиры

Сконвертируйте ILS в TRY по реальному обменному курсу

1 ils
9,06 try

₪1,000 ILS = TL9,060 TRY

Среднерыночный курс в 16:36
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1 ILS в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,18889,1888
Низкий8,64618,5514
В среднем8,87258,7620
Изменить3.51%5.04%
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Соотношение 1 ILS к TRY

За последние 30 дней максимальный курс ILS к TRY составил 9,1888, а минимальный — 8,6461. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,8725. Изменение курса ILS к TRY в процентном соотношении составило 3.51.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к TRY составил 9,1888, а минимальный — 8,5514. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,7620. Изменение курса ILS к TRY в процентном соотношении составило 5.04.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,161,4941,6270,96719,623
1 GBP1,18711,292108,1891,7731,9311,14823,288
1 USD0,9180,774183,7211,3721,4940,88918,021
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Турецкая лира
1 ILS9,05979 TRY
5 ILS45,29895 TRY
10 ILS90,59790 TRY
20 ILS181,19580 TRY
50 ILS452,98950 TRY
100 ILS905,97900 TRY
250 ILS2 264,94750 TRY
500 ILS4 529,89500 TRY
1000 ILS9 059,79000 TRY
2000 ILS18 119,58000 TRY
5000 ILS45 298,95000 TRY
10000 ILS90 597,90000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Израильский новый шекель
1 TRY0,11038 ILS
5 TRY0,55189 ILS
10 TRY1,10378 ILS
20 TRY2,20756 ILS
50 TRY5,51890 ILS
100 TRY11,03780 ILS
250 TRY27,59450 ILS
500 TRY55,18900 ILS
1000 TRY110,37800 ILS
2000 TRY220,75600 ILS
5000 TRY551,89000 ILS
10000 TRY1 103,78000 ILS