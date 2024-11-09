Чешские кроны в новые израильские шекели
Сконвертируйте CZK в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к ILS
1 CZK = 0,15906 ILS
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|1 CZK в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1626
|0,1681
|Низкий
|0,1589
|0,1589
|В среднем
|0,1609
|0,1631
|Изменение
|-1.87%
|-1.44%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к ILS
За последние 30 дней максимальный курс CZK к ILS составил 0,1626, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1609. Изменение курса CZK к ILS в процентном соотношении составило -1.87.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к ILS составил 0,1681, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1631. Изменение курса CZK к ILS в процентном соотношении составило -1.44.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Чешская крона
|1 ILS
|6,28702 CZK
|5 ILS
|31,43510 CZK
|10 ILS
|62,87020 CZK
|20 ILS
|125,74040 CZK
|50 ILS
|314,35100 CZK
|100 ILS
|628,70200 CZK
|250 ILS
|1 571,75500 CZK
|500 ILS
|3 143,51000 CZK
|1000 ILS
|6 287,02000 CZK
|2000 ILS
|12 574,04000 CZK
|5000 ILS
|31 435,10000 CZK
|10000 ILS
|62 870,20000 CZK