Чешские кроны в новые израильские шекели

Сконвертируйте CZK в ILS по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₪0,1591 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 CZK в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16260,1681
Низкий0,15890,1589
В среднем0,16090,1631
Изменение-1.87%-1.44%
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Соотношение 1 CZK к ILS

За последние 30 дней максимальный курс CZK к ILS составил 0,1626, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1609. Изменение курса CZK к ILS в процентном соотношении составило -1.87.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к ILS составил 0,1681, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1631. Изменение курса CZK к ILS в процентном соотношении составило -1.44.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Израильский новый шекель
1 CZK0,15906 ILS
5 CZK0,79529 ILS
10 CZK1,59058 ILS
20 CZK3,18116 ILS
50 CZK7,95290 ILS
100 CZK15,90580 ILS
250 CZK39,76450 ILS
500 CZK79,52900 ILS
1000 CZK159,05800 ILS
2000 CZK318,11600 ILS
5000 CZK795,29000 ILS
10000 CZK1 590,58000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Чешская крона
1 ILS6,28702 CZK
5 ILS31,43510 CZK
10 ILS62,87020 CZK
20 ILS125,74040 CZK
50 ILS314,35100 CZK
100 ILS628,70200 CZK
250 ILS1 571,75500 CZK
500 ILS3 143,51000 CZK
1000 ILS6 287,02000 CZK
2000 ILS12 574,04000 CZK
5000 ILS31 435,10000 CZK
10000 ILS62 870,20000 CZK