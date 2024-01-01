История обменного курса чешская крона–новые израильские шекели

Обменный курс чешские кроны/новые израильские шекели сейчас составляет 0,159, отражая изменение в размере -0.293% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.677% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,162, и минимумом, равным 0,154, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.078%.