捷克克朗兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌以色列錫克爾的匯率目前為0.157，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.308%。

在過去一星期，捷克克朗兌以色列錫克爾的匯率波動，在21-07-2024高見0.158，並在24-07-2024低見0.155。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.677%。