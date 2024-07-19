10 тысяч израильских новых шекелей в чешские кроны

Сконвертируйте ILS в CZK по реальному обменному курсу

10 000 ils
63 625,70 czk

₪1,000 ILS = Kč6,363 CZK

Среднерыночный курс в 14:18
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1 ILS в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,45436,4543
Низкий6,19026,0552
В среднем6,29116,2280
Изменить2.06%1.09%
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Соотношение 1 ILS к CZK

За последние 30 дней максимальный курс ILS к CZK составил 6,4543, а минимальный — 6,1902. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,2911. Изменение курса ILS к CZK в процентном соотношении составило 2.06.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к CZK составил 6,4543, а минимальный — 6,0552. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,2280. Изменение курса ILS к CZK в процентном соотношении составило 1.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1371,4941,6270,96819,461
1 GBP1,18711,292108,1811,7731,9311,14923,1
1 USD0,9190,774183,7151,3721,4940,88917,876
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Чешская крона
1 ILS6,36257 CZK
5 ILS31,81285 CZK
10 ILS63,62570 CZK
20 ILS127,25140 CZK
50 ILS318,12850 CZK
100 ILS636,25700 CZK
250 ILS1 590,64250 CZK
500 ILS3 181,28500 CZK
1000 ILS6 362,57000 CZK
2000 ILS12 725,14000 CZK
5000 ILS31 812,85000 CZK
10000 ILS63 625,70000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Израильский новый шекель
1 CZK0,15717 ILS
5 CZK0,78585 ILS
10 CZK1,57169 ILS
20 CZK3,14338 ILS
50 CZK7,85845 ILS
100 CZK15,71690 ILS
250 CZK39,29225 ILS
500 CZK78,58450 ILS
1000 CZK157,16900 ILS
2000 CZK314,33800 ILS
5000 CZK785,84500 ILS
10000 CZK1 571,69000 ILS