50 израильских новых шекелей в чешские кроны
Сконвертируйте ILS в CZK по реальному обменному курсу
Loading
|1 ILS в CZK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|6,4543
|6,4543
|Низкий
|6,1902
|6,0552
|В среднем
|6,2910
|6,2280
|Изменить
|2.02%
|1.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к CZK
За последние 30 дней максимальный курс ILS к CZK составил 6,4543, а минимальный — 6,1902. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,2910. Изменение курса ILS к CZK в процентном соотношении составило 2.02.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к CZK составил 6,4543, а минимальный — 6,0552. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,2280. Изменение курса ILS к CZK в процентном соотношении составило 1.05.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в чешские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Чешская крона
|1 ILS
|6,36257 CZK
|5 ILS
|31,81285 CZK
|10 ILS
|63,62570 CZK
|20 ILS
|127,25140 CZK
|50 ILS
|318,12850 CZK
|100 ILS
|636,25700 CZK
|250 ILS
|1 590,64250 CZK
|500 ILS
|3 181,28500 CZK
|1000 ILS
|6 362,57000 CZK
|2000 ILS
|12 725,14000 CZK
|5000 ILS
|31 812,85000 CZK
|10000 ILS
|63 625,70000 CZK