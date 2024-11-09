Датские кроны в новые израильские шекели

Сконвертируйте DKK в ILS по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ₪0,5390 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 DKK в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,55170,5649
Низкий0,53860,5380
В среднем0,54570,5508
Изменение-2.10%-1.25%
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Соотношение 1 DKK к ILS

За последние 30 дней максимальный курс DKK к ILS составил 0,5517, а минимальный — 0,5386. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5457. Изменение курса DKK к ILS в процентном соотношении составило -2.10.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к ILS составил 0,5649, а минимальный — 0,5380. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5508. Изменение курса DKK к ILS в процентном соотношении составило -1.25.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Израильский новый шекель
1 DKK0,53904 ILS
5 DKK2,69520 ILS
10 DKK5,39039 ILS
20 DKK10,78078 ILS
50 DKK26,95195 ILS
100 DKK53,90390 ILS
250 DKK134,75975 ILS
500 DKK269,51950 ILS
1000 DKK539,03900 ILS
2000 DKK1 078,07800 ILS
5000 DKK2 695,19500 ILS
10000 DKK5 390,39000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Датская крона
1 ILS1,85515 DKK
5 ILS9,27575 DKK
10 ILS18,55150 DKK
20 ILS37,10300 DKK
50 ILS92,75750 DKK
100 ILS185,51500 DKK
250 ILS463,78750 DKK
500 ILS927,57500 DKK
1000 ILS1 855,15000 DKK
2000 ILS3 710,30000 DKK
5000 ILS9 275,75000 DKK
10000 ILS18 551,50000 DKK