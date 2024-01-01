История обменного курса датская крона–новые израильские шекели

Обменный курс датские кроны/новые израильские шекели сейчас составляет 0,539, отражая изменение в размере -0.299% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.899% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,551, и минимумом, равным 0,522, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.085%.