سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.459603 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.550% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.736% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.464029 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.456237 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.334%.