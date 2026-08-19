سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 2.15096 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.390% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.126% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 2.19184 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 2.15096 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.335%.