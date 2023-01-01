الكرونا السويدية (SEK)

الكرونا السويدية (الجمع: الكرونور) هي العملة الرسمية للسويد. تعليمة برمجية شائعة الاستخدام هي SEK ورمزها هو "kr". أكثر تبادل الكرونا شعبية هو باليورو. الكرونا هي تاسع أكبر عملة متداولة في العالم. معامل تحويل العملة لديه 6 أرقام هامة. الكرونا هي عملة ورقية.

اسم العملة

الكرونا السويدية

رمز العملة

kr

سعر الصرف SEK

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
من SEK0.089590.084180.072700.627380.967617.429020.120750.38827
إلى SEK11.1623011.8798013.754501.593921.033480.134618.281722.57554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف كرونة سويدية