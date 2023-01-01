الكرونا السويدية (SEK)

الكرونا السويدية (الجمع: الكرونور) هي العملة الرسمية للسويد. تعليمة برمجية شائعة الاستخدام هي SEK ورمزها هو "kr". أكثر تبادل الكرونا شعبية هو باليورو. الكرونا هي تاسع أكبر عملة متداولة في العالم. معامل تحويل العملة لديه 6 أرقام هامة. الكرونا هي عملة ورقية.