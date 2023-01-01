الكرونا السويدية (SEK)
الكرونا السويدية (الجمع: الكرونور) هي العملة الرسمية للسويد. تعليمة برمجية شائعة الاستخدام هي SEK ورمزها هو "kr". أكثر تبادل الكرونا شعبية هو باليورو. الكرونا هي تاسع أكبر عملة متداولة في العالم. معامل تحويل العملة لديه 6 أرقام هامة. الكرونا هي عملة ورقية.
اسم العملة
الكرونا السويدية
رمز العملة
kr
سعر الصرف SEK
|USD
|EUR
|GBP
|DKK
|NOK
|INR
|CAD
|PLN
|من SEK
|0.08959
|0.08418
|0.07270
|0.62738
|0.96761
|7.42902
|0.12075
|0.38827
|إلى SEK
|11.16230
|11.87980
|13.75450
|1.59392
|1.03348
|0.13461
|8.28172
|2.57554
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.