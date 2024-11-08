Австралийские доллары в новые израильские шекели

Сконвертируйте AUD в ILS по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₪2,463 ILS

Среднерыночный курс в 19:32
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График изменения обменного курса AUD к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 AUD в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,54072,6026
Низкий2,44012,4395
В среднем2,49482,5088
Изменение-2.68%0.54%
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Соотношение 1 AUD к ILS

За последние 30 дней максимальный курс AUD к ILS составил 2,5407, а минимальный — 2,4401. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4948. Изменение курса AUD к ILS в процентном соотношении составило -2.68.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к ILS составил 2,6026, а минимальный — 2,4395. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,5088. Изменение курса AUD к ILS в процентном соотношении составило 0.54.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2062,167197,1581,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36511,798163,551,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Израильский новый шекель
1 AUD2,46256 ILS
5 AUD12,31280 ILS
10 AUD24,62560 ILS
20 AUD49,25120 ILS
50 AUD123,12800 ILS
100 AUD246,25600 ILS
250 AUD615,64000 ILS
500 AUD1 231,28000 ILS
1000 AUD2 462,56000 ILS
2000 AUD4 925,12000 ILS
5000 AUD12 312,80000 ILS
10000 AUD24 625,60000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Австралийский доллар
1 ILS0,40608 AUD
5 ILS2,03041 AUD
10 ILS4,06081 AUD
20 ILS8,12162 AUD
50 ILS20,30405 AUD
100 ILS40,60810 AUD
250 ILS101,52025 AUD
500 ILS203,04050 AUD
1000 ILS406,08100 AUD
2000 ILS812,16200 AUD
5000 ILS2 030,40500 AUD
10000 ILS4 060,81000 AUD