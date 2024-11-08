Австралийские доллары в новые израильские шекели
Сконвертируйте AUD в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к ILS
1 AUD = 2,46256 ILS
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|1 AUD в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,5407
|2,6026
|Низкий
|2,4401
|2,4395
|В среднем
|2,4948
|2,5088
|Изменение
|-2.68%
|0.54%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к ILS
За последние 30 дней максимальный курс AUD к ILS составил 2,5407, а минимальный — 2,4401. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4948. Изменение курса AUD к ILS в процентном соотношении составило -2.68.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к ILS составил 2,6026, а минимальный — 2,4395. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,5088. Изменение курса AUD к ILS в процентном соотношении составило 0.54.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Израильский новый шекель
|1 AUD
|2,46256 ILS
|5 AUD
|12,31280 ILS
|10 AUD
|24,62560 ILS
|20 AUD
|49,25120 ILS
|50 AUD
|123,12800 ILS
|100 AUD
|246,25600 ILS
|250 AUD
|615,64000 ILS
|500 AUD
|1 231,28000 ILS
|1000 AUD
|2 462,56000 ILS
|2000 AUD
|4 925,12000 ILS
|5000 AUD
|12 312,80000 ILS
|10000 AUD
|24 625,60000 ILS