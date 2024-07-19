10 израильских новых шекелей в австралийские доллары
Сконвертируйте ILS в AUD по реальному обменному курсу
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|1 ILS в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4104
|0,4137
|Низкий
|0,3969
|0,3969
|В среднем
|0,4030
|0,4058
|Изменить
|1.64%
|-0.98%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к AUD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к AUD составил 0,4104, а минимальный — 0,3969. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4030. Изменение курса ILS к AUD в процентном соотношении составило 1.64.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к AUD составил 0,4137, а минимальный — 0,3969. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4058. Изменение курса ILS к AUD в процентном соотношении составило -0.98.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
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- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Израильский новый шекель
|1 AUD
|2,44066 ILS
|5 AUD
|12,20330 ILS
|10 AUD
|24,40660 ILS
|20 AUD
|48,81320 ILS
|50 AUD
|122,03300 ILS
|100 AUD
|244,06600 ILS
|250 AUD
|610,16500 ILS
|500 AUD
|1 220,33000 ILS
|1000 AUD
|2 440,66000 ILS
|2000 AUD
|4 881,32000 ILS
|5000 AUD
|12 203,30000 ILS
|10000 AUD
|24 406,60000 ILS