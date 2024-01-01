Индонезийские рупии в новые израильские шекели

Сконвертируйте IDR в ILS по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
225,70 ils

Rp1,000 IDR = ₪0,0002257 ILS

Среднерыночный курс в 11:16
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1 IDR в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменить-0.64%-2.60%
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Соотношение 1 IDR к ILS

За последние 30 дней максимальный курс IDR к ILS составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к ILS в процентном соотношении составило -0.64.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к ILS составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к ILS в процентном соотношении составило -2.60.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6770,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,1211,4641,6271,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2340,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Израильский новый шекель
1 IDR0,00023 ILS
5 IDR0,00113 ILS
10 IDR0,00226 ILS
20 IDR0,00451 ILS
50 IDR0,01128 ILS
100 IDR0,02257 ILS
250 IDR0,05642 ILS
500 IDR0,11285 ILS
1000 IDR0,22570 ILS
2000 IDR0,45139 ILS
5000 IDR1,12848 ILS
10000 IDR2,25695 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Индонезийская рупия
1 ILS4 430,76000 IDR
5 ILS22 153,80000 IDR
10 ILS44 307,60000 IDR
20 ILS88 615,20000 IDR
50 ILS221 538,00000 IDR
100 ILS443 076,00000 IDR
250 ILS1 107 690,00000 IDR
500 ILS2 215 380,00000 IDR
1000 ILS4 430 760,00000 IDR
2000 ILS8 861 520,00000 IDR
5000 ILS22 153 800,00000 IDR
10000 ILS44 307 600,00000 IDR