История обменного курса индонезийская рупия–новые израильские шекели

Обменный курс индонезийская рупия/новые израильские шекели сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере 0.344% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.878% уменьшение стоимости.