История обменного курса израильский новый шекель–индонезийские рупии

Обменный курс израильский новый шекель/индонезийские рупии сейчас составляет 4 440,670, отражая изменение в размере 0.045% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.116% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4 496,130, и минимумом, равным 4 408,100, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.