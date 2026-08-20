سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 5982.67 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.155% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.130% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 6044.02 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5947.57 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.447%.