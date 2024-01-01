Гонконгский доллар (HKD)
Гонконгский доллар — это официальная валюта Гонконга. Код валюты — HKD; символ — $ или HK$. Гонконгский доллар занимает 13 место среди самых торгуемых валют в мире. Его чаще всего обменивают на доллар США. Коэффициент конвертации достигает 4-значных цифр и доллар является необеспеченной валютой.
Название валюты
Гонконгский доллар
Символ валюты
$
Обменный курс для HKD
|USD
|CNY
|GBP
|SGD
|AUD
|EUR
|CAD
|INR
|Из HKD
|0.12806
|0.92955
|0.09867
|0.17179
|0.19016
|0.11724
|0.17521
|10.70980
|В HKD
|7.80860
|1.07579
|10.13520
|5.82101
|5.25870
|8.52933
|5.70742
|0.09337
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