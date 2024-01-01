Гонконгский доллар (HKD)

Гонконгский доллар — это официальная валюта Гонконга. Код валюты — HKD; символ — $ или HK$. Гонконгский доллар занимает 13 место среди самых торгуемых валют в мире. Его чаще всего обменивают на доллар США. Коэффициент конвертации достигает 4-значных цифр и доллар является необеспеченной валютой.

Название валюты

Гонконгский доллар

$

Обменный курс для HKD

 USD CNY GBP SGD AUD EUR CAD INR
Из HKD0.12806 0.92955 0.09867 0.17179 0.19016 0.11724 0.17521 10.70980
В HKD7.80860 1.07579 10.13520 5.82101 5.25870 8.52933 5.70742 0.09337

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