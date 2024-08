Hongkongin dollari (HKD)

Hongkongin dollari on Hongkongin virallinen valuutta. Se on maailman 13. yleisin kaupankäynnin valuutta. Hongkongin dollarin valuuttakoodi on HKD ja symboli $ tai HK$ sen erottamiseksi Yhdysvaltain dollarista. Eniten Hongkongin dollaria vaihdetaan Yhdysvaltain dollarin kanssa. Sillä on 4 merkitsevää numeroa, ja sitä pidetään fiat-valuuttana.