Dólar de Hong Kong (HKD)

O dólar de Hong Kong é a moeda oficial do país. É a 13ª moeda mais negociada do mundo. O código de moeda para o dólar é HKD e o símbolo é $, ou HK$, para diferenciá-la do dólar americano. A troca mais popular do dólar de Hong Kong é com o dólar americano. HK$ tem 4 dígitos significativos e é considerada uma moeda fiduciária.