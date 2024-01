Hongkongse dollar (HKD)

De Hong Kong dollar is de officiële munteenheid van Hong Kong. Het is de 13de meest verhandelde valuta op aarde. De valutacode voor de dollar is HKD en het bijbehorende symbool is $, of HK$ - om het te onderscheiden van de Amerikaanse dollar. De Hong Kong dollar word het meest gewisseld met de Amerikaanse dollar. De HK$ heeft 4 significante cijfers en wordt beschouwd als een fiduciaire valuta.