Hongkong-dollar (HKD)

Hongkong-dollaren er Hongkongs officielle valuta. Det er den 13. mest handlede valuta på jorden. Valutakoden for dollaren er HKD, og symbolet er $ eller HK$ - for at adskille den fra den amerikanske dollar. Den mest populære veksling af Hongkong-dollar er med den amerikanske dollar. HK$ har 4 hele cifre og betragtes som en fiatvaluta.