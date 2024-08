Singaporen dollari (SGD)

Singaporen dollari on Singaporen virallinen valuutta. Sen symboli esitetään yleensä muodossa $, vaikka myös muotoa S$ käytetään välttämään sekaannukset muiden dollarivaluuttojen kanssa. Singaporen dollarin valuuttakoodi on SGD. Se on fiat-rahaa ja sitä pidetään toiseksi parhaana valuuttana pitkäaikaisille sijoittajille (heti Uuden-Seelannin dollarin jälkeen). Suosituin Singaporen dollarin vaihtovaluutta on Intian rupia. Singaporen dollarin muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa.