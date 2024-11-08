Австралийские доллары в гонконгские доллары
Сконвертируйте AUD в HKD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к HKD
1 AUD = 5,11048 HKD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 AUD в HKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,2454
|5,3781
|Низкий
|5,0974
|5,0974
|В среднем
|5,1645
|5,2288
|Изменение
|-2.10%
|-0.27%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к HKD
За последние 30 дней максимальный курс AUD к HKD составил 5,2454, а минимальный — 5,0974. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,1645. Изменение курса AUD к HKD в процентном соотношении составило -2.10.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к HKD составил 5,3781, а минимальный — 5,0974. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,2288. Изменение курса AUD к HKD в процентном соотношении составило -0.27.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Австралийский доллар / Гонконгский доллар
|1 AUD
|5,11048 HKD
|5 AUD
|25,55240 HKD
|10 AUD
|51,10480 HKD
|20 AUD
|102,20960 HKD
|50 AUD
|255,52400 HKD
|100 AUD
|511,04800 HKD
|250 AUD
|1 277,62000 HKD
|500 AUD
|2 555,24000 HKD
|1000 AUD
|5 110,48000 HKD
|2000 AUD
|10 220,96000 HKD
|5000 AUD
|25 552,40000 HKD
|10000 AUD
|51 104,80000 HKD
|Обменные курсы Гонконгский доллар / Австралийский доллар
|100 HKD
|19,56760 AUD
|200 HKD
|39,13520 AUD
|300 HKD
|58,70280 AUD
|500 HKD
|97,83800 AUD
|1000 HKD
|195,67600 AUD
|2000 HKD
|391,35200 AUD
|2500 HKD
|489,19000 AUD
|3000 HKD
|587,02800 AUD
|4000 HKD
|782,70400 AUD
|5000 HKD
|978,38000 AUD
|10000 HKD
|1 956,76000 AUD
|20000 HKD
|3 913,52000 AUD