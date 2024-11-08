Австралийские доллары в гонконгские доллары

Сконвертируйте AUD в HKD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $5,110 HKD

Среднерыночный курс в 19:30
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График изменения обменного курса AUD к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 AUD в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,24545,3781
Низкий5,09745,0974
В среднем5,16455,2288
Изменение-2.10%-0.27%
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Соотношение 1 AUD к HKD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к HKD составил 5,2454, а минимальный — 5,0974. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,1645. Изменение курса AUD к HKD в процентном соотношении составило -2.10.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к HKD составил 5,3781, а минимальный — 5,0974. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,2288. Изменение курса AUD к HKD в процентном соотношении составило -0.27.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7551,3921,328
1 GBP1,2911108,9281,2052,167197,1691,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3711,798163,581,491,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Гонконгский доллар
1 AUD5,11048 HKD
5 AUD25,55240 HKD
10 AUD51,10480 HKD
20 AUD102,20960 HKD
50 AUD255,52400 HKD
100 AUD511,04800 HKD
250 AUD1 277,62000 HKD
500 AUD2 555,24000 HKD
1000 AUD5 110,48000 HKD
2000 AUD10 220,96000 HKD
5000 AUD25 552,40000 HKD
10000 AUD51 104,80000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Австралийский доллар
100 HKD19,56760 AUD
200 HKD39,13520 AUD
300 HKD58,70280 AUD
500 HKD97,83800 AUD
1000 HKD195,67600 AUD
2000 HKD391,35200 AUD
2500 HKD489,19000 AUD
3000 HKD587,02800 AUD
4000 HKD782,70400 AUD
5000 HKD978,38000 AUD
10000 HKD1 956,76000 AUD
20000 HKD3 913,52000 AUD