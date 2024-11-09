Чешские кроны в гонконгские доллары

Сконвертируйте CZK в HKD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = $0,3297 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 CZK в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,33580,3486
Низкий0,32930,3293
В среднем0,33330,3400
Изменение-1.63%-2.19%
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Соотношение 1 CZK к HKD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к HKD составил 0,3358, а минимальный — 0,3293. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3333. Изменение курса CZK к HKD в процентном соотношении составило -1.63.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к HKD составил 0,3486, а минимальный — 0,3293. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3400. Изменение курса CZK к HKD в процентном соотношении составило -2.19.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Гонконгский доллар
1 CZK0,32975 HKD
5 CZK1,64874 HKD
10 CZK3,29747 HKD
20 CZK6,59494 HKD
50 CZK16,48735 HKD
100 CZK32,97470 HKD
250 CZK82,43675 HKD
500 CZK164,87350 HKD
1000 CZK329,74700 HKD
2000 CZK659,49400 HKD
5000 CZK1 648,73500 HKD
10000 CZK3 297,47000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Чешская крона
100 HKD303,26200 CZK
200 HKD606,52400 CZK
300 HKD909,78600 CZK
500 HKD1 516,31000 CZK
1000 HKD3 032,62000 CZK
2000 HKD6 065,24000 CZK
2500 HKD7 581,55000 CZK
3000 HKD9 097,86000 CZK
4000 HKD12 130,48000 CZK
5000 HKD15 163,10000 CZK
10000 HKD30 326,20000 CZK
20000 HKD60 652,40000 CZK