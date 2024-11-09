Чешские кроны в гонконгские доллары
Сконвертируйте CZK в HKD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к HKD
1 CZK = 0,32975 HKD
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|1 CZK в HKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3358
|0,3486
|Низкий
|0,3293
|0,3293
|В среднем
|0,3333
|0,3400
|Изменение
|-1.63%
|-2.19%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к HKD
За последние 30 дней максимальный курс CZK к HKD составил 0,3358, а минимальный — 0,3293. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3333. Изменение курса CZK к HKD в процентном соотношении составило -1.63.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к HKD составил 0,3486, а минимальный — 0,3293. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3400. Изменение курса CZK к HKD в процентном соотношении составило -2.19.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гонконгский доллар / Чешская крона
|100 HKD
|303,26200 CZK
|200 HKD
|606,52400 CZK
|300 HKD
|909,78600 CZK
|500 HKD
|1 516,31000 CZK
|1000 HKD
|3 032,62000 CZK
|2000 HKD
|6 065,24000 CZK
|2500 HKD
|7 581,55000 CZK
|3000 HKD
|9 097,86000 CZK
|4000 HKD
|12 130,48000 CZK
|5000 HKD
|15 163,10000 CZK
|10000 HKD
|30 326,20000 CZK
|20000 HKD
|60 652,40000 CZK