История обменного курса чешская крона–гонконгские доллары

Обменный курс чешские кроны/гонконгские доллары сейчас составляет 0,330, отражая изменение в размере -0.537% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.847% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,336, и минимумом, равным 0,328, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.898%.