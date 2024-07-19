10 тысяч израильских новых шекелей в индонезийские рупии

Сконвертируйте ILS в IDR по реальному обменному курсу

10 000 ils
44 406 700 idr

₪1,000 ILS = Rp4 441 IDR

Среднерыночный курс в 14:52
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 ILS в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4 486,63004 486,6300
Низкий4 338,27004 263,7700
В среднем4 404,85404 365,1607
Изменить0.88%2.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к IDR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к IDR составил 4 486,6300, а минимальный — 4 338,2700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 404,8540. Изменение курса ILS к IDR в процентном соотношении составило 0.88.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к IDR составил 4 486,6300, а минимальный — 4 263,7700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 365,1607. Изменение курса ILS к IDR в процентном соотношении составило 2.91.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1661,4951,6270,96819,511
1 GBP1,18611,292108,1441,7731,931,14823,144
1 USD0,9180,774183,7191,3731,4940,88917,917
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Индонезийская рупия
1 ILS4 440,67000 IDR
5 ILS22 203,35000 IDR
10 ILS44 406,70000 IDR
20 ILS88 813,40000 IDR
50 ILS222 033,50000 IDR
100 ILS444 067,00000 IDR
250 ILS1 110 167,50000 IDR
500 ILS2 220 335,00000 IDR
1000 ILS4 440 670,00000 IDR
2000 ILS8 881 340,00000 IDR
5000 ILS22 203 350,00000 IDR
10000 ILS44 406 700,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Израильский новый шекель
1 IDR0,00023 ILS
5 IDR0,00113 ILS
10 IDR0,00225 ILS
20 IDR0,00450 ILS
50 IDR0,01126 ILS
100 IDR0,02252 ILS
250 IDR0,05630 ILS
500 IDR0,11260 ILS
1000 IDR0,22519 ILS
2000 IDR0,45038 ILS
5000 IDR1,12596 ILS
10000 IDR2,25191 ILS