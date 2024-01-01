50 индонезийских рупий в новые израильские шекели
Сконвертируйте IDR в ILS по реальному обменному курсу
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|1 IDR в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0002
|0,0002
|Низкий
|0,0002
|0,0002
|В среднем
|0,0002
|0,0002
|Изменить
|-0.56%
|-2.52%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к ILS
За последние 30 дней максимальный курс IDR к ILS составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к ILS в процентном соотношении составило -0.56.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к ILS составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к ILS в процентном соотношении составило -2.52.
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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
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- Индийская рупия
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Индонезийская рупия
|1 ILS
|4 427,25000 IDR
|5 ILS
|22 136,25000 IDR
|10 ILS
|44 272,50000 IDR
|20 ILS
|88 545,00000 IDR
|50 ILS
|221 362,50000 IDR
|100 ILS
|442 725,00000 IDR
|250 ILS
|1 106 812,50000 IDR
|500 ILS
|2 213 625,00000 IDR
|1000 ILS
|4 427 250,00000 IDR
|2000 ILS
|8 854 500,00000 IDR
|5000 ILS
|22 136 250,00000 IDR
|10000 ILS
|44 272 500,00000 IDR