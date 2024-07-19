20 израильских новых шекелей в индонезийские рупии
Сконвертируйте ILS в IDR по реальному обменному курсу
Loading
|1 ILS в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4 486,6300
|4 486,6300
|Низкий
|4 338,2700
|4 263,7700
|В среднем
|4 404,8540
|4 365,1607
|Изменить
|0.88%
|2.91%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к IDR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к IDR составил 4 486,6300, а минимальный — 4 338,2700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 404,8540. Изменение курса ILS к IDR в процентном соотношении составило 0.88.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к IDR составил 4 486,6300, а минимальный — 4 263,7700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 365,1607. Изменение курса ILS к IDR в процентном соотношении составило 2.91.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Индонезийская рупия
|1 ILS
|4 440,67000 IDR
|5 ILS
|22 203,35000 IDR
|10 ILS
|44 406,70000 IDR
|20 ILS
|88 813,40000 IDR
|50 ILS
|222 033,50000 IDR
|100 ILS
|444 067,00000 IDR
|250 ILS
|1 110 167,50000 IDR
|500 ILS
|2 220 335,00000 IDR
|1000 ILS
|4 440 670,00000 IDR
|2000 ILS
|8 881 340,00000 IDR
|5000 ILS
|22 203 350,00000 IDR
|10000 ILS
|44 406 700,00000 IDR