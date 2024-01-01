История обменного курса австралийский доллар–новые израильские шекели

Обменный курс австралийских доллара/новые израильские шекели сейчас составляет 2,462, отражая изменение в размере -0.853% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.131% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,495, и минимумом, равным 2,392, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.049%.