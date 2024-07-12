История обменного курса израильский новый шекель–австралийские доллары

Обменный курс израильский новый шекель/австралийские доллары сейчас составляет 0,410, отражая изменение в размере 0.371% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.789% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/австралийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,413, и минимумом, равным 0,406, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.931% увеличение стоимости.