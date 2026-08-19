سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.471412 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.127% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.738% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.478884 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.470148 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.402%.