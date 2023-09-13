Турецкие лиры в индийские рупии

Сконвертируйте TRY в INR по реальному обменному курсу

1000 try
3080.04 inr

1.00000 TRY = 3.08004 INR

Среднерыночный курс в 9:55 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса TRY к INR

1 мин. назад 1 TRY → 0 INR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.0729589.00871.455191.673610.9580518.5099
1GBP1.1618511.24655103.411.690631.944391.1131121.5047
1USD0.9320.802214182.9571.356251.559820.892917.2514
1INR0.01123490.009670240.012054410.01634880.01880270.01076340.207956

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в индийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Турецкая лира / Индийская рупия
1 TRY3.08004 INR
5 TRY15.40020 INR
10 TRY30.80040 INR
20 TRY61.60080 INR
50 TRY154.00200 INR
100 TRY308.00400 INR
250 TRY770.01000 INR
500 TRY1540.02000 INR
1000 TRY3080.04000 INR
2000 TRY6160.08000 INR
5000 TRY15400.20000 INR
10000 TRY30800.40000 INR
Обменные курсы Индийская рупия / Турецкая лира
1 INR0.32467 TRY
5 INR1.62335 TRY
10 INR3.24671 TRY
20 INR6.49342 TRY
50 INR16.23355 TRY
100 INR32.46710 TRY
250 INR81.16775 TRY
500 INR162.33550 TRY
1000 INR324.67100 TRY
2000 INR649.34200 TRY
5000 INR1623.35500 TRY
10000 INR3246.71000 TRY