土耳其里拉兑以色列新谢克尔

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1GBP1.1578111.2237101.8551.661661.907111.1072122.2617
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土耳其里拉/以色列新谢克尔汇率
1 TRY0.14243 ILS
5 TRY0.71217 ILS
10 TRY1.42434 ILS
20 TRY2.84868 ILS
50 TRY7.12170 ILS
100 TRY14.24340 ILS
250 TRY35.60850 ILS
500 TRY71.21700 ILS
1000 TRY142.43400 ILS
2000 TRY284.86800 ILS
5000 TRY712.17000 ILS
10000 TRY1424.34000 ILS
以色列新谢克尔/土耳其里拉汇率
1 ILS7.02080 TRY
5 ILS35.10400 TRY
10 ILS70.20800 TRY
20 ILS140.41600 TRY
50 ILS351.04000 TRY
100 ILS702.08000 TRY
250 ILS1755.20000 TRY
500 ILS3510.40000 TRY
1000 ILS7020.80000 TRY
2000 ILS14041.60000 TRY
5000 ILS35104.00000 TRY
10000 ILS70208.00000 TRY