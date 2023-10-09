波兰兹罗提兑以色列新谢克尔

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1GBP1.1579411.224101.9351.663421.908771.1086722.2862
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plane
波兰兹罗提/以色列新谢克尔汇率
1 PLN0.91552 ILS
5 PLN4.57761 ILS
10 PLN9.15523 ILS
20 PLN18.31046 ILS
50 PLN45.77615 ILS
100 PLN91.55230 ILS
250 PLN228.88075 ILS
500 PLN457.76150 ILS
1000 PLN915.52300 ILS
2000 PLN1831.04600 ILS
5000 PLN4577.61500 ILS
10000 PLN9155.23000 ILS
以色列新谢克尔/波兰兹罗提汇率
1 ILS1.09227 PLN
5 ILS5.46135 PLN
10 ILS10.92270 PLN
20 ILS21.84540 PLN
50 ILS54.61350 PLN
100 ILS109.22700 PLN
250 ILS273.06750 PLN
500 ILS546.13500 PLN
1000 ILS1092.27000 PLN
2000 ILS2184.54000 PLN
5000 ILS5461.35000 PLN
10000 ILS10922.70000 PLN