波兰兹罗提 到以色列新谢克尔 汇率历史

今日 波兰兹罗提 到以色列新谢克尔 的汇率目前为 0.947，较昨日变动 0.971%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.337%。

过去一周，波兰兹罗提 到以色列新谢克尔 的汇率在 16-10-2024 的最高点 0.956 和 18-10-2024 的最低点 0.933 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.805%。