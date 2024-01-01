波蘭茲羅提兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌以色列錫克爾的匯率目前為0.938，較昨日改變了0.837%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.128%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌以色列錫克爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.940，並在24-07-2024低見0.917。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.873%。