波蘭茲羅提兌韓元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌韓元的匯率目前為351.118，較昨日改變了-0.162%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.403%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌韓元的匯率波動，在22-07-2024高見353.290，並在25-07-2024低見348.242。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.246%。