Polonya zlotisinden Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
PLN → KRW çevrim grafiği
1 PLN = 340,87000 KRW
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Polonya zlotisi → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 340,870, dünden bu yana %0.117 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.641 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 343,889 (12-11-2024) ile en düşük değeri 339,318 (17-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.302 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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