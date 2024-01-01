波蘭茲羅提兌捷克克朗匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌捷克克朗的匯率目前為5.937，較昨日改變了0.125%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.855%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌捷克克朗的匯率波動，在24-07-2024高見5.943，並在22-07-2024低見5.887。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.181%。