罗马尼亚列伊兑以色列新谢克尔

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1GBP1.1581411.224101.9351.663781.909221.1089822.2958
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罗马尼亚列伊/以色列新谢克尔汇率
1 RON0.84151 ILS
5 RON4.20754 ILS
10 RON8.41509 ILS
20 RON16.83018 ILS
50 RON42.07545 ILS
100 RON84.15090 ILS
250 RON210.37725 ILS
500 RON420.75450 ILS
1000 RON841.50900 ILS
2000 RON1683.01800 ILS
5000 RON4207.54500 ILS
10000 RON8415.09000 ILS
以色列新谢克尔/罗马尼亚列伊汇率
1 ILS1.18834 RON
5 ILS5.94170 RON
10 ILS11.88340 RON
20 ILS23.76680 RON
50 ILS59.41700 RON
100 ILS118.83400 RON
250 ILS297.08500 RON
500 ILS594.17000 RON
1000 ILS1188.34000 RON
2000 ILS2376.68000 RON
5000 ILS5941.70000 RON
10000 ILS11883.40000 RON