罗马尼亚列伊兑to US dollars

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1GBP1.1580811.22425101.9561.663881.908421.1089222.3003
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罗马尼亚列伊/美元汇率
1 RON0.21297 USD
5 RON1.06485 USD
10 RON2.12970 USD
20 RON4.25940 USD
50 RON10.64850 USD
100 RON21.29700 USD
250 RON53.24250 USD
500 RON106.48500 USD
1000 RON212.97000 USD
2000 RON425.94000 USD
5000 RON1064.85000 USD
10000 RON2129.70000 USD
美元/罗马尼亚列伊汇率
1 USD4.69551 RON
5 USD23.47755 RON
10 USD46.95510 RON
20 USD93.91020 RON
50 USD234.77550 RON
100 USD469.55100 RON
250 USD1173.87750 RON
500 USD2347.75500 RON
1000 USD4695.51000 RON
2000 USD9391.02000 RON
5000 USD23477.55000 RON
10000 USD46955.10000 RON