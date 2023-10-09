罗马尼亚列伊兑澳大利亚元

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1GBP1.1582111.224101.9351.663911.909371.109122.2939
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plane
罗马尼亚列伊/澳元汇率
1 RON0.33212 AUD
5 RON1.66059 AUD
10 RON3.32118 AUD
20 RON6.64236 AUD
50 RON16.60590 AUD
100 RON33.21180 AUD
250 RON83.02950 AUD
500 RON166.05900 AUD
1000 RON332.11800 AUD
2000 RON664.23600 AUD
5000 RON1660.59000 AUD
10000 RON3321.18000 AUD
澳元/罗马尼亚列伊汇率
1 AUD3.01098 RON
5 AUD15.05490 RON
10 AUD30.10980 RON
20 AUD60.21960 RON
50 AUD150.54900 RON
100 AUD301.09800 RON
250 AUD752.74500 RON
500 AUD1505.49000 RON
1000 AUD3010.98000 RON
2000 AUD6021.96000 RON
5000 AUD15054.90000 RON
10000 AUD30109.80000 RON