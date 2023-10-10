瑞典克朗兑以色列新谢克尔

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1GBP1.1582111.2244101.9251.662921.907461.1088122.3113
1USD0.94590.816727183.2451.358151.557880.9055518.2222
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瑞典克朗/以色列新谢克尔汇率
1 SEK0.36049 ILS
5 SEK1.80244 ILS
10 SEK3.60488 ILS
20 SEK7.20976 ILS
50 SEK18.02440 ILS
100 SEK36.04880 ILS
250 SEK90.12200 ILS
500 SEK180.24400 ILS
1000 SEK360.48800 ILS
2000 SEK720.97600 ILS
5000 SEK1802.44000 ILS
10000 SEK3604.88000 ILS
以色列新谢克尔/瑞典克朗汇率
1 ILS2.77402 SEK
5 ILS13.87010 SEK
10 ILS27.74020 SEK
20 ILS55.48040 SEK
50 ILS138.70100 SEK
100 ILS277.40200 SEK
250 ILS693.50500 SEK
500 ILS1387.01000 SEK
1000 ILS2774.02000 SEK
2000 ILS5548.04000 SEK
5000 ILS13870.10000 SEK
10000 ILS27740.20000 SEK