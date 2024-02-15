Romanya leyinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RON → ILS çevirin

1.000 ron
783,62 ils

1.00000 RON = 0.78362 ILS

18:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0764589.3521.451111.651880.94747518.3547
1 GBP1.1697511.25915104.5171.69741.932251.1083121.4699
1 USD0.9290.794187183.00621.348051.534570.8802517.0511
1 INR0.01119170.00956780.012047310.01624040.01848740.01060460.20542

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 RON0.78362 ILS
5 RON3.91811 ILS
10 RON7.83623 ILS
20 RON15.67246 ILS
50 RON39.18115 ILS
100 RON78.36230 ILS
250 RON195.90575 ILS
500 RON391.81150 ILS
1000 RON783.62300 ILS
2000 RON1567.24600 ILS
5000 RON3918.11500 ILS
10000 RON7836.23000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Rumen Leyi
1 ILS1.27612 RON
5 ILS6.38060 RON
10 ILS12.76120 RON
20 ILS25.52240 RON
50 ILS63.80600 RON
100 ILS127.61200 RON
250 ILS319.03000 RON
500 ILS638.06000 RON
1000 ILS1276.12000 RON
2000 ILS2552.24000 RON
5000 ILS6380.60000 RON
10000 ILS12761.20000 RON