5.000 Romanya leyinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RON → ILS çevirin

1,000L RON = 0,7955₪ ILS

22:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ILS
1 RON → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,82560,8483
Düşük0,79190,7919
Ortalama0,81110,8238
Değişim-2.26%-3.60%
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1 RON → ILS istatistikleri

RON → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8256, en düşük 0,7919 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8111 oldu. RON → ILS kurundaki değişiklik -2.26 değerindeydi.

RON → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8483, en düşük 0,7919 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8238 oldu. RON → ILS kurundaki değişiklik -3.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,405
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,914

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 RON0,79550 ILS
5 RON3,97747 ILS
10 RON7,95495 ILS
20 RON15,90990 ILS
50 RON39,77475 ILS
100 RON79,54950 ILS
250 RON198,87375 ILS
500 RON397,74750 ILS
1000 RON795,49500 ILS
2000 RON1.590,99000 ILS
5000 RON3.977,47500 ILS
10000 RON7.954,95000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Rumen Leyi
1 ILS1,25708 RON
5 ILS6,28540 RON
10 ILS12,57080 RON
20 ILS25,14160 RON
50 ILS62,85400 RON
100 ILS125,70800 RON
250 ILS314,27000 RON
500 ILS628,54000 RON
1000 ILS1.257,08000 RON
2000 ILS2.514,16000 RON
5000 ILS6.285,40000 RON
10000 ILS12.570,80000 RON