Romanya leyinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile RON → GBP çevirin

1.000 ron
171,76 gbp

1.00000 RON = 0.17176 GBP

18:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548651.076389.3361.450911.651780.94746518.3534
1 GBP1.1697811.25905104.5051.697261.932241.1083221.4697
1 USD0.92910.79425183.00291.348051.534680.880317.0523
1 INR0.01119370.009568940.012047810.0162410.01848950.01060570.205442

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Romanya leyinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / İngiliz Pound Sterlini
1 RON0.17176 GBP
5 RON0.85879 GBP
10 RON1.71758 GBP
20 RON3.43516 GBP
50 RON8.58790 GBP
100 RON17.17580 GBP
250 RON42.93950 GBP
500 RON85.87900 GBP
1000 RON171.75800 GBP
2000 RON343.51600 GBP
5000 RON858.79000 GBP
10000 RON1717.58000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Rumen Leyi
1 GBP5.82215 RON
5 GBP29.11075 RON
10 GBP58.22150 RON
20 GBP116.44300 RON
50 GBP291.10750 RON
100 GBP582.21500 RON
250 GBP1455.53750 RON
500 GBP2911.07500 RON
1000 GBP5822.15000 RON
2000 GBP11644.30000 RON
5000 GBP29110.75000 RON
10000 GBP58221.50000 RON